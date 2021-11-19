Відібрану у нардепа Киви нагородну зброю віддали двом нацгвардійцям

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким відзначив двох бійців Національної гвардії, і саме зброя, якою раніше було нагороджено народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву, у пʼятницю буде вручена цим бійцям.
Про це він оголосив з трибуни Верховної Ради.
Монастирський нагадав, що напередодні Кива цю нагородну зброю здав у поліцію. «І мало того, можу сказати, що саме сьогодні я підписав наказ про нагородження двох бійців НГУ. І саме ця зброя буде вручена сьогодні цим Героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними від імені Української держави також високою відзнакою», — уточнив Монастирський.
Зброю вручать командиру 2-го батальйону оперативного призначення Сергію Сидоріну, який з 2014 році брав участь у бойових діях. Сидорін раніше знешкодив ворожий танк, і отримав осколкове поранення, а також він вивів один із підрозділів, який брав участь у бойових діях, з-під масового обстрілу.
Також нагородну зброю отримає командир 1 батальйону оперативного призначення Назарій Ясінський, який також з 2014 року бере участь у бойових діях. Ясінський брав участь у виявленні диверсійних груп і вивів багато бійців з-під вогню.
Як Ілля Кива отримав зброю
20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом «Форт-17» калібру 9 мм — «за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обовʼязку, виявлені при цьому честь і доблесть».
12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.
- 15 жовтня 2021 року, у день вбивства Степана Бандери, Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером «антифашистського руху» в Україні. У кінці відео він стріляє з автомата у повітря і влаштовує феєрверк. Прокуратура через це відкрила кримінальне провадження, а 16 листопада у нього відбулись обшуки.
- 7 жовтня 2021 року, коли Путіну виповнилось 69 років, Кива записав відеопривітання, яке він потім пояснив «повагою до Путіна» і тим, що треба «придушувати гординю». За кілька днів після цього партія УДАР подала до Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про державну зраду Киви.
- 16 листопада Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю. Підстава — «його негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави».