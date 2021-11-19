Отобранное у нардепа Кивы наградное оружие отдали двум нацгвардейцам

Министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым отметил двух бойцов Национальной гвардии. Оружие, которым ранее был награжден народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, в пятницу будет вручено этим бойцам.

Об этом он объявил с трибуны Верховной Рады.

Монастырский напомнил, что накануне Кива это наградное оружие сдал в полицию. «И мало того, могу сказать, что сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов НГУ. И именно это оружие будет вручено сегодня этим героям, которые действительно имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени Украинского государства высоким отличием», — уточнил Монастырский.

Оружие вручат командиру 2 батальона оперативного назначения Сергею Сидорину, который с 2014 года участвует в боевых действиях. Сидорин ранее обезвредил вражеский танк и получил осколочное ранение, а также вывел одно из подразделений, участвовавших в боевых действиях, из-под массового обстрела.

Также наградное оружие получит командир 1 батальона оперативного назначения Назарий Ясинский, также с 2014 года принимающий участие в боевых действиях. Ясинский участвовал в выявлении диверсионных групп и вывел многих бойцов из-под огня.

Как Илья Кива получил оружие

20 мая 2015 года тогда министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом «Форт-17» калибра 9 мм — «за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть».

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградной пистолет АПС калибра 9 мм.