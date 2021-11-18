Кількість поранених бійців на Донбасі за минулу добу зросла до чотирьох

Протягом минулої доби, 17 листопада, четверо українських військовослужбовців дістали поранення через обстріли бойовиків на Донбасі, ще один зазнав травм.

Про це повідомляє штаб Операції обʼєднаних сил.

Усі бійці перебувають у госпіталі. Стан здоров’я військовослужбовців — задовільний. За добу на Донбасі бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 — із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Напередодні увечері повідомлялося, що бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів троє бійців ЗСУ отримали поранення.