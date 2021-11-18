Количество раненых бойцов на Донбассе за минувшие сутки возросло до четырех

За минувшие сутки, 17 ноября, четверо украинских военнослужащих получили ранения из-за обстрелов боевиков на Донбассе, еще один получил травму.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Все бойцы находятся в госпитале. Состояние здоровья военнослужащих — удовлетворительное. За сутки на Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 — из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Украинские защитники открывали ответный огонь.

Накануне вечером сообщалось, что боевики 9 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения.