Боевики на Донбассе ранили троих украинских военных

Боевики на Донбассе в течение суток 17 ноября девять раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Боевики обстреляли украинские позиции преимущественно из минометов калибра 120 мм, а возле населенных пунктов Кряковка и Причепиловка они совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
- Мониторинговая миссия ОБСЕ 16 ноября обнародовала отчет, в котором сообщила о вооружении боевиков, размещенном за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения. В частности, беспилотники миссии зафиксировали 30 танков и одну гаубицу боевиков.
- 14 ноября боевики ранили двух военных и обстреляли жилые дома в Невельском — два пенсионера оказались под завалами.