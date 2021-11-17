Боевики на Донбассе ранили троих украинских военных

Боевики на Донбассе в течение суток 17 ноября девять раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов трое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«В результате враждебных действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Боевики обстреляли украинские позиции преимущественно из минометов калибра 120 мм, а возле населенных пунктов Кряковка и Причепиловка они совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.