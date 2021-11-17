Бойовики на Донбасі поранили трьох українських військових

Бойовики на Донбасі протягом доби 17 листопада дев’ять разів обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів троє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених — задовільний», — йдеться у повідомленні.

Бойовики обстріляли українські позиції переважно з мінометів калібру 120 мм, а біля населених пунктів Кряківка та Причепилівка вони здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.