Апеляційний суд залишив чинним покарання для київської судді, яка п’яною влаштувала ДТП. Міністр внутрішніх справ подав на неї скаргу

Апеляційний суд залишив чинним вирок судді Деснянського районного суду міста Києва Світлані Колегаєвій, яка напідпитку влаштувала ДТП. У неї забрали права та оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це у своєму Facebook написав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді», — зазначив він.

Також Монастирський повідомив, що за його дорученням до Вищої ради правосуддя подали скаргу, щоб там оцінили таке порушення з боку судді та ухвалили щодо цього рішення.