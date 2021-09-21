Патрульні склали протокол на суддю Колегаєву за водіння напідпитку через 2 місяці після ДТП у Києві. Вона ігнорувала запрошення до поліції

Патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за керування авто напідпитку на суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 знесла стовп і ледь не збила пішоходів, — через два місяці після ДТП.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, Колегаєва після аварії понад півтора місяця перебувала то на лікарняному, то у відпустці та ігнорувала письмові запрошення поліцейських прийти до управління, щоб завершити оформлення документів.

«Тому після виходу водійки з лікарняного ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП)», — розповів Білошицький.

Окремо він зауважив, що лікар ще в липні підтвердив, що Колегаєва була нетвереза.

Також заступник начальника Департаменту патрульної поліції запевнив, що матеріали вже передали для розгляду по суті до Оболонського райсуду Києва.