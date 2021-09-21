Патрульные составили протокол на судью Колегаеву за пьяное вождение через 2 месяца после ДТП в Киеве. Она игнорировала приглашения в полицию

Патрульные полицейские составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая летом на столичной Оболони за рулем Audi A6 снесла столб и чуть не сбила пешеходов, — через два месяца после ДТП.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, Колегаева после аварии более полутора месяца находилась то на больничном, то в отпуске и игнорировала письменные приглашения полицейских явиться в управление, чтобы завершить оформление документов.
«Поэтому после выхода водителя с больничного мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП)», — рассказал Билошицкий.
Отдельно он отметил, что врач еще в июле подтвердил, что Колегаева была нетрезвая.
Также заместитель начальника Департамента патрульной полиции заверил, что материалы уже передали для рассмотрения по существу в Оболонский райсуд Киева.
- 21 июля вечером на улице Приречной в Киеве судья Колегаева, которая известна по приговорам против активистов Евромайдана, за рулем авто вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Во время ДТП у Audi оторвалось колесо. По данным патрульной полиции, у женщины были признаки алкогольного опьянения. С 22 июля судья Колегаева находилась на больничном.