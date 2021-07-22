В Киеве судья, которая выносила приговоры против активистов Майдана, попала в ДТП. В полиции говорят, что она могла быть навеселе

В Киеве на улице Приречная судья Деснянского районного суда города Светлана Колегаева за рулем Audi А6 снесла столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Во время ДТП у автомобиля оторвало колесо.
Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.
По данным правоохранителей, у водителя были признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась проходить осмотр с помощью прибора «Драгер». Зато женщина предложила пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога и рассказала патрульным, что не справилась с управлением.
Как отмечается, ДТП произошло вечером 21 июля, кроме водителя в авто находилась еще пассажирка. Она, как и судья, от медицинской помощи отказалась.
Патрульные составили на водитель протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса об административных правонарушениях. Если же подтвердится, что Колегаева находилась за рулем в нетрезвом состоянии, на нее составят еще и протокол по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КоАП.
На инцидент уже отреагировали в Деснянском райсуде Киева, где заверили, что причиной аварии могло стать то, что «колесо в автомобиле, которым управляла судья, оторвало».
Отдельно в суде заверили, что освидетельствование на состояние опьянения Колегаевой было осуществлено в «ближайшем учреждении здравоохранения», а также подчеркнули, что прохожие не пострадали.
«В случае выяснения новых обстоятельств, судья, как и любой гражданин Украины понесет ответственность в соответствии с законами Украины», — заверили в суде.
Между тем общественная организация «Центр противодействия коррупции» напомнила, что судья известна вынесением приговоров против активистов Евромайдана. В частности, одного из них она отправила на 30 дней в СИЗО.
Согласно декларациям о доходах Колегаевой за последние годы, автомобиль Ауди А6 (1995 года выпуска) она приобрела в июле 2007 года. С июня 2019 года в собственности судьи машины нет. По данным ЦПК, авто записано на ее мать.
По данным агентства Укринформ, Колегаева после ДТП ушла на больничный.
«Светлана Колегаева позвонила утром и сообщила, что находится на больничном», — рассказала пресс-секретарь суда Виктория Москович и заверила, что в среду, 21 июля, судья еще была на работе и рассматривала дела.
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