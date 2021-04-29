Судья Майдана Царевич вернулась на работу в Печерский суд

Судья Оксана Царевич, указ об увольнении которой отменил Верховный суд, вернулась на работу в Печерский районный суд Киева.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда в разделе с перечнем судей. Также эту информацию подтвердила пресс-служба суда в комментарии «Радио Свобода».

Напомним, 17 марта Верховный суд отменил указ президента от 29 сентября 2016 года об увольнении Царевич с должности судьи Печерского суда из-за нарушения присяги. В 2014 году она лишила водительских удостоверений четырех участников автопробега в «Межигорье» — резиденцию Виктора Януковича.

6 марта 2017 года Высший административный суд Украины отказался возобновлять Царевич в должности. Тогда она обратилась в Верховный суд, чтобы он пересмотрел решение.