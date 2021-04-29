Суддя Майдану Царевич повернулася на роботу в Печерський суд

Суддя Оксана Царевич, указ про звільнення якої скасував Верховний суд, повернулася на роботу в Печерський районний суд Києва.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду в розділі з переліком суддів. Також цю інформацію підтвердила пресслужба суду в коментарі «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 17 березня Верховний суд скасував указ президента від 29 вересня 2016 року про звільнення Царевич з посади судді Печерського суду через порушення присяги. У 2014 році вона позбавила водійських посвідчень чотирьох учасників автопробігу в «Межигірʼя» — резиденцію Віктора Януковича.

6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовився поновлювати Царевич на посаді. Тоді вона звернулась до Верховного суду, аби він переглянув рішення.