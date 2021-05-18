Апелляция оставила в силе оправдательный приговор судье Царевич

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Оксане Царевич, которая во время Революции достоинства привлекала к ответственности активистов «Автомайдана».
Об этом из зала суда сообщили адвокат Роман Маселко и проект Watchers.
Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Галины Балацкой, Ирины Горб и Ирины Силковой.
«По аналогичному делу судьи Виктора Кицюка этот апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора. В деле Царевич суд снова изучил доказательства и пришел к заключению, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением. Это как минимум свидетельствует, что одно из двух решений (по Царевич или Кицюку) точно является незаконным. Хотя как по мне — оба», — отметил Маселко.
Сама Царевич на суде заявила, что все ее решения были законными.
Маселко добавил, что 25 мая Высший совет правосудия будет рассматривать жалобы на Царевич по делам Майдана.
- Оксану Царевич обвиняли в том, что зимой 2014 году она вынесла неправосудные решения: забрала права у четырех участников автопробега в «Межигорье» — резиденцию Виктора Януковича. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко — одна из четырех пострадавших от действий Царевич. Коваленко и другие пострадавшие вместе с адвокатом Романом Маселко в течение шести с половиной лет пытались добиться обвинительного приговора для судьи Царевич, но в июне 2020 года Шевченковский суд Киева признал Царевич невиновной из-за отсутствия доказательств.
- В апреле 2021 года Царевич вернулась на работу в Печерский суд Киева.