Апелляция оставила в силе оправдательный приговор судье Царевич

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Оксане Царевич, которая во время Революции достоинства привлекала к ответственности активистов «Автомайдана».

Об этом из зала суда сообщили адвокат Роман Маселко и проект Watchers.

Соответствующее решение приняла коллегия судей в составе Галины Балацкой, Ирины Горб и Ирины Силковой.

«По аналогичному делу судьи Виктора Кицюка этот апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора. В деле Царевич суд снова изучил доказательства и пришел к заключению, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением. Это как минимум свидетельствует, что одно из двух решений (по Царевич или Кицюку) точно является незаконным. Хотя как по мне — оба», — отметил Маселко.

Сама Царевич на суде заявила, что все ее решения были законными.

Маселко добавил, что 25 мая Высший совет правосудия будет рассматривать жалобы на Царевич по делам Майдана.