Прокуратура объявила подозрение экс-судье за преследование активистов Евромайдана

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему судье одного из районных судов Киева в преследовании активистов Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Госбюро расследований выяснило, что сотрудники правоохранительных органов в 2013—2014 годах фальсифицировали документы, чтобы незаконно привлечь к ответственности и лишить права управлять автомобилем участников движения «Автомайдан».

Указанный судья на основании этих «материалов» в январе 2014 года незаконно лишил двух граждан права управлять авто за якобы нарушение правил дорожного движения. Таким образом он пытался помешать их участию в движении «Автомайдан».

При этом выяснилось, что указанные лица не участвовали в автопробеге к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича «Межигорье» в декабре 2013 года и даже не имели права управлять автомобилем из-за того, что водительское удостоверение им никогда не выдавали. Однако судья даже не проверил эти обстоятельства.

ГБР не раскрывает имени судьи, но по данным издания «Ґрати» речь идет о бывшем судье Днепровского районного суда столицы Владимире Химиче.