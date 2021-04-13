Прокуратура оголосила підозру екссудді за переслідування активістів Євромайдану

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому судді одного з районних судів Києва в переслідуванні активістів Євромайдану.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Держбюро розслідувань зʼясувало, що працівники правоохоронних органів у 2013—2014 роках фальсифікували документи, щоб незаконно притягнути до відповідальності та позбавити права керувати автомобілем учасників руху «Автомайдан».

Вказаний суддя на підставі цих «матеріалів» у січні 2014 року незаконно позбавив двох громадян права керувати авто за нібито порушення правил дорожнього руху. Таким чином він намагався перешкодити їхній участі в русі «Автомайдан».

При цьому зʼясувалося, що зазначені особи не брали участі в автопробігу до резиденції тодішнього президента Віктора Януковича «Межигір’я» у грудні 2013 року та навіть не мали права керувати транспортними засобами через те, що посвідчення водія їм ніколи не видавали. Однак суддя навіть не перевірив ці обставини.

ДБР не розкриває імені судді, однак за даними видання «Ґрати» йдеться про колишнього суддю Дніпровського районного суду столиці Володимира Хіміча.