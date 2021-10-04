Суддю Колегаєву, яка їздила напідпитку Києвом, оштрафували на 850 гривень. Її визнали винною в пошкодженні вулиці

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку їздила напідпитку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 і знесла стовп, ледь не збивши пішоходів, оштрафували на 850 гривень.
Як повідомляє Watchers Media, суддя Оболонського райсуду столиці Сергій Родіонов визнав Колегаєву винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці в результаті ДТП (стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Сама ж суддя запевняє, що в автомобілі виникли певні технічні несправності, що призвели до аварії. Адвокатка Колегаєвої заявила, що буде оскаржувати рішення суду.
Водночас зазначається, що під час засідання суду не розглядався протокол, складений за 130 статтею КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння).
- 21 липня ввечері на вулиці Прирічній у Києві суддя Колегаєва, яка відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану, за кермом авто вилетіла на тротуар, знесла стовп і врізалася в дерево, ледь не збивши пішоходів. Під час ДТП в Audi відірвалося колесо. За даними патрульної поліції, у жінки були ознаки алкогольного сп’яніння. Вже від 22 липня суддя Колегаєва перебувала на лікарняному.
- Очільник МВС Денис Монастирський запевняв, що справу судді «не замнуть».
- Через два місяці після ДТП патрульні поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за керування авто напідпитку на суддю Колегаєву.