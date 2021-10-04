Суддю Колегаєву, яка їздила напідпитку Києвом, оштрафували на 850 гривень. Її визнали винною в пошкодженні вулиці

Суддю Деснянського райсуду Києва Світлану Колегаєву, яка влітку їздила напідпитку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 і знесла стовп, ледь не збивши пішоходів, оштрафували на 850 гривень.

Як повідомляє Watchers Media, суддя Оболонського райсуду столиці Сергій Родіонов визнав Колегаєву винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження вулиці в результаті ДТП (стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Сама ж суддя запевняє, що в автомобілі виникли певні технічні несправності, що призвели до аварії. Адвокатка Колегаєвої заявила, що буде оскаржувати рішення суду.

Водночас зазначається, що під час засідання суду не розглядався протокол, складений за 130 статтею КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння).