Міністр Монастирський «відповідально заявив», що справу про ДТП судді Колегаєвої «не замнуть»

Новопризначений очільник МВС Денис Монастирський запевнив, що справу щодо судді Деснянського райсуду Києва Світлани Колегаєвої, яка напередодні на столичній Оболоні за кермом Audi A6 потрапила в ДТП, знісши стовп та ледь не збивши пішоходів, «не замнуть».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Українські судді повинні бути взірцем поваги до Закону. Але, на жаль, так буває не завжди… Уже є думки, що «справу намагаються замʼяти». Я відповідально заявляю, що «зім’ятою» в цій справі залишиться тільки Audi після зіткнення зі стовпом», — наголосив Монастирський.
Міністр внутрішніх справ запевнив, що для патрульної поліції немає значення, хто за кермом, якщо це порушник.
«Патрульні виконали свій обов’язок. Хочу вірити в те, що Феміда судитиме неупереджено і справедливо своїх служителів. Перед законом рівні усі», — додав він.
- У середу, 21 липня, ввечері на вулиці Прирічна у Києві суддя Колегаєва, яка відома ухваленням вироків проти активістів Євромайдану, за кермом авто вилетіла на тротуар, знесла стовп і врізалась у дерево, ледь не збивши пішоходів. Під час ДТП в Audi відірвалося колесо. За даними патрульної поліції, в жінки були ознаки алкогольного сп’яніння. З 22 липня суддя Колегаєва перебуває на лікарняному.