Министр Монастырский «ответственно заявил», что дело о ДТП судьи Колегаевой «не замнут»

Новоназначенный глава МВД Денис Монастырский заверил, что дело в отношении судьи Деснянского райсуда Киева Светланы Колегаевой, которая накануне на столичной Оболони за рулем Audi A6 попала в ДТП, снеся столб и чуть не сбив пешеходов, «не замнут».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда... Уже есть мысли, что «дело пытаются замять». Я ответственно заявляю, что «смятой» в этом деле останется только Audi после столкновения со столбом», — отметил Монастырский.

Министр внутренних дел заверил, что для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель.

«Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед законом равны все», — добавил он.