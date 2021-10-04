Судью Колегаеву, которая ездила нетрезвая по Киеву, оштрафовали на 850 гривен. Ее признали виновной в повреждении улицы

Судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву, которая летом ездила в нетрезвом состоянии по столичной Оболони за рулем Audi A6 и снесла столб, чуть не сбив пешеходов, оштрафовали на 850 гривен.
Как сообщает Watchers Media, судья Оболонского райсуда столицы Сергей Родионов признал Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение улицы в результате ДТП (статья 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Сама же судья уверяет, что в автомобиле возникли определенные технические неисправности, которые привели к аварии. Адвокат Колегаевой заявила, что будет обжаловать решение суда.
В то же время отмечается, что во время заседания суда не рассматривался протокол, составленный по 130 статье КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения).
- 21 июля вечером на улице Приречной в Киеве судья Колегаева, которая известна вынесением приговоров против активистов Евромайдана, за рулем авто вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Во время ДТП у Audi оторвалось колесо. По данным патрульной полиции, у женщины были признаки алкогольного опьянения. Уже с 22 июля судья Колегаева находилась на больничном.
- Глава МВД Денис Монастырский уверял, что дело судьи «не замнут».
- Через два месяца после ДТП патрульные полицейские составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на судью Колегаеву.