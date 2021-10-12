Суддю Колегаєву, яка їздила напідпитку Києвом, позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тисяч гривень

У судді Деснянського райсуду Києва Світлани Колегаєвої, яка влітку напідпитку на столичній Оболоні за кермом Audi A6 знесла стовп, ледь не збивши пішоходів, забрали водійські права, також її оштрафували на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сторінці проєкту PROSUD.

Відповідне рішення 12 жовтня ухвалив Оболонський райсуд, який розглядав справу про керування автомобілем у стані сп’яніння (за 130 статтею КУпАП).

Сама суддя на засідання не прийшла.