Судью Колегаеву, которая ездила нетрезвая по Киеву, лишили водительских прав и оштрафовали на 17 тысяч гривен

У судьи Деснянского райсуда Киева Светланы Колегаевой, которая летом в нетрезвом состоянии на столичной Оболони за рулем Audi A6 снесла столб, чуть не сбив пешеходов, забрали водительские права, а также ее оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Об этом сообщается на странице проекта PROSUD.
Соответствующее решение 12 октября принял Оболонский райсуд, который рассматривал дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения (по 130 статье КоАП).
Сама судья на заседание не пришла.
- 21 июля вечером на улице Приречной в Киеве судья Колегаева, которая известна вынесением приговоров против активистов Евромайдана, за рулем авто вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево, едва не сбив пешеходов. Во время ДТП у Audi оторвалось колесо. По данным патрульной полиции, у женщины были признаки алкогольного опьянения. Уже с 22 июля судья Колегаева находилась на больничном.
- Глава МВД Денис Монастырский уверял, что дело судьи «не замнут».
- Через два месяца после ДТП патрульные полицейские составили протокол об административном правонарушении за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на судью Колегаеву.
- 4 октября Колегаеву оштрафовали на 850 гривен — за нарушение ПДД, повлекшее повреждение улицы в результате ДТП.