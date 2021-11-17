Апелляционный суд оставил в силе наказание для киевской судьи, которая пьяной устроила ДТП. Министр внутренних дел подал на нее жалобу

Апелляционный суд оставил в силе приговор судье Деснянского районного суда города Киева Светлане Колегаевой, которая пьяной устроила ДТП. У нее забрали права и оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский.

«В конце концов, 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судье за вождение в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи», — отметил он.

Также Монастырский сообщил, что по его поручению в Высший совет правосудия подали жалобу, чтобы там оценили такое нарушение со стороны судьи и приняли по этому поводу решение.