Апелляционный суд оставил в силе наказание для киевской судьи, которая пьяной устроила ДТП. Министр внутренних дел подал на нее жалобу

Апелляционный суд оставил в силе приговор судье Деснянского районного суда города Киева Светлане Колегаевой, которая пьяной устроила ДТП. У нее забрали права и оштрафовали на 17 тысяч гривен.
Об этом в своем Facebook написал министр внутренних дел Денис Монастырский.
«В конце концов, 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судье за вождение в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи», — отметил он.
Также Монастырский сообщил, что по его поручению в Высший совет правосудия подали жалобу, чтобы там оценили такое нарушение со стороны судьи и приняли по этому поводу решение.
- 21 июля вечером на улице Приречной в Киеве судья Колегаева, известная вынесением приговоров против активистов Евромайдана, за рулем авто вылетела на тротуар, снесла столб и врезалась в дерево, чуть не сбив пешеходов. Во время ДТП у Audi оторвалось колесо. По данным патрульной полиции, у женщины были признаки алкогольного опьянения. Уже с 22 июля судья Колегаева находилась на больничном. Глава МВД Денис Монастырский уверял, что дело судьи «не замнут».
- Через два месяца после ДТП патрульные полицейские составили протокол об административном правонарушении за вождение в пьяном виде на судью Колегаеву.
- 4 октября Колегаеву оштрафовали на 850 гривен — за нарушение ПДД, что привело к повреждению улицы в результате ДТП.