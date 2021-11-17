Рада подвоїла штрафи за ухилення від сплати податків. Найбільше покаранння — 255 тисяч гривень

Верховна Рада на засіданні 17 листопада посилила кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків і зборів.

Після підписання цього документа президентом штрафи становитимуть 85—170 тисяч гривень. Раніше стаття 212 Кримінального кодексу передбачала штрафи у 51—85 тисяч гривень.

У випадках, коли «ухилення від сплати податків відбувалося за попередньою змовою або у великих розмірах», штрафи становитимуть 170—255 тисяч гривень, тобто теж удвічі більше за чинні.

Людина, яка ухиляється від сплати податків, може уникнути кримінальної відповідальності, якщо виплатить заборгованість і відшкодує пеню.