Рада подвоїла штрафи за ухилення від сплати податків. Найбільше покаранння — 255 тисяч гривень

Верховна Рада на засіданні 17 листопада посилила кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків і зборів.
Після підписання цього документа президентом штрафи становитимуть 85—170 тисяч гривень. Раніше стаття 212 Кримінального кодексу передбачала штрафи у 51—85 тисяч гривень.
У випадках, коли «ухилення від сплати податків відбувалося за попередньою змовою або у великих розмірах», штрафи становитимуть 170—255 тисяч гривень, тобто теж удвічі більше за чинні.
Людина, яка ухиляється від сплати податків, може уникнути кримінальної відповідальності, якщо виплатить заборгованість і відшкодує пеню.
Ухвалений Радою закон визначає, які злочини розслідуватиме новостворене Бюро економічної безпеки.
Головне завдання БЕБ — запобігати та протидіяти кримінальним правопорушенням у галузі економіки та фінансів держави. Бюро, зокрема, аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій та визначатиме, чи є порушення закону в обороті коштів тих чи інших бізнесових або державних структур.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу після 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- У новому відомстві працюватимуть 4 тисячі людей, його директора обрали на відкритому конкурсі. Його виграв очільник Державної фіскальної служби Вадим Мельник, 20 серпня його призначили на посаду голови БЕБ. 12 вересня в Бюро економічної безпеки сформували Раду громадського контролю з 15 людей. Вона допомагатиме набирати персонал.