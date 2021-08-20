Нардеп Гончаренко: Кабмін обрав главою БЕБ керівника фіскальної служби

Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника.

Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко, а також «Економічна правда» і «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

Мельник понад 14 років служив у Податковій міліції, а в 2014—2016 роках був керівником головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. ДФС він очолює з кінця 2020 року.

На конкурсі на посаду голови БЕБ він набрав високі бали і пройшов до фіналу. Також пройшли член Ради Нацбанку Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.