Нардеп Гончаренко: Кабмін обрав главою БЕБ керівника фіскальної служби

Кабінет міністрів обрав головою Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівника Державної фіскальної служби Вадима Мельника.
Про це повідомили нардеп Олексій Гончаренко, а також «Економічна правда» і «РБК-Україна» з посиланням на джерела.
Мельник понад 14 років служив у Податковій міліції, а в 2014—2016 роках був керівником головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. ДФС він очолює з кінця 2020 року.
На конкурсі на посаду голови БЕБ він набрав високі бали і пройшов до фіналу. Також пройшли член Ради Нацбанку Василь Горбаль і прокурор Офісу генпрокурора Атілла Ковчі.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ і Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган має почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, із яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. Раніше через конкурс він побився з радником голови Офісу президента Миловановим.