Нардеп Гончаренко: Кабмин избрал главой БЭБ руководителя фискальной службы

Кабинет министров избрал главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника.
Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко, а также «Экономическая правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Мельник более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции, а в 2014—2016 годах был руководителем главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. ГФС он возглавляет с конца 2020 года.
На конкурсе на должность главы БЭБ он набрал высокие баллы и прошел в финал. Также прошли член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ. Новый орган должен начать работу 25 сентября. ГФС прекратит свое существование на следующий день.
- Заявки на главу БЭБ подали 59 кандидатов, из которых 11 отклонили на первом этапе. Среди них была заявка экс-секретаря СНБО Данилюка. Он через суд требует остановить конкурс. Ранее из-за конкурса он подрался с советником главы Офиса президента Миловановым.