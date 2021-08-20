Нардеп Гончаренко: Кабмин избрал главой БЭБ руководителя фискальной службы

Кабинет министров избрал главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника.

Об этом сообщили нардеп Алексей Гончаренко, а также «Экономическая правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Мельник более 14 лет проходил службу в Налоговой милиции, а в 2014—2016 годах был руководителем главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы. ГФС он возглавляет с конца 2020 года.

На конкурсе на должность главы БЭБ он набрал высокие баллы и прошел в финал. Также прошли член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.