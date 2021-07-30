Радник Єрмака Милованов і колишній секретар РНБО Данилюк побилися на дні народженні останнього

Між колишнім членом команди Зеленського Олександром Данилюком і радником Андрія Єрмака Тимофієм Миловановим у пʼятницю ввечері сталася бійка.
Про це «Бабелю» розповів очевидець.
Милованов прийшов на день народження Данилюка, де чоловіки й почали сваритися.
Конфлікт стався на наступний день після того, як Комісія з відбору глави Бюро економічної безпеки, яку очолює Милованов, зняла Данилюка з конкурсу. Це пояснили тим, що його американський диплом не підтверджений в Україні.
Тому сьогодні Данилюк попросив Милованова піти з дня народження, але той відмовився. Потім іменинник відвів радника Єрмака в сторону, де вони мабуть обговорювали вчорашній конкурс.
В кінці Данилюк сказав фразу: «Передай своєму Єрмаку, що тебе вигнали з мого дня народження», на що Милованов відповів: «Це буде розповідати людина, яка працювала на Януковича».
Тоді Данилюк кілька разів штовхнув Милованова ногою і вдарив рукою по обличчю, розбивши Милованову брову.
Розбороняв їх депутат Київради Дмитро Білоцерківець, а колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак вивів Милованова зі свята.
У коментарях до власного посту колишній міністр Милованов підтвердив сутичку словами, «якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби».
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Відтак в Україні ліквідують Податкову міліцію, економічнi підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ.