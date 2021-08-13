Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки: комісія обрала трьох кандидатів

Комісія конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) після співбесіди з 12 кандидатами обрала трійку лідерів.

Про це заявив голова комісії, позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов під час брифінгу.

«Усі три кандидати для мене були найсильнішими», — сказав він.