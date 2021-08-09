До співбесіди на очільника Бюро економічної безпеки допущені 12 кандидатів. Серед них голова ДФС і депутат

На другий етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) допущені 12 кандидатів — 13 серпня їм потрібно пройти співбесіду.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на затверджений перелік Комісії з відбору.

До другого етапу з максимальною кількістю балів (вісім), набраних на тестуванні, проходять голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, начальник відділу детективів з виявлення неправомірної вигоди і незаконного збагачення НАБУ Анна Горбенко і державний експерт з питань цифровізації при Міністерстві інфраструктури Сергій Маштабей.

З сімома балами також допущені член Ради Нацбанку Василь Горбаль, керівник управління аналітики та обробки інформації НАБУ Раджамі Джан, колишній в. о. голови ДФС Сергій Солодченко, а також депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик.

Пыд час співбесіди кандидати повинні будуть дати відповіді на ситуаційні завдання, представити своє бачення місії нового органу і принципів його роботи, а також план на початок роботи БЕБ.