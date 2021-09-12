У Бюро економічної безпеки сформували Раду громадського контролю. Вона допомагатиме набирати персонал

У Бюро економічної безпеки завершилося голосування за кандидатів до Ради громадського контролю. Туди потрапили 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, яка була одним із авторів законопроєкту про БЕБ.

Перші три місця посіли кандидати, яких підтримувала партія «Демократична сокира», — Тарас Котов, Євгеній Романюк та Андрій Ткаченко. Вони отримали понад 20 тисяч голосів кожен.

Також до складу РГК увійшли Михайло Лавровський, Катерина Глазкова, Андрій Єрашов, Андрій Морозовський, Дарія Марчак, Тетяна Тищук, Денис Жело, Станіслав Бондаренко, Назар Первак, Ганна Майборода, Сергій Кіцул та Яків Воронін.

Склад першої РГК візьме участь у підборі співробітників для новоствореного Бюро економічної безпеки.