В Бюро экономической безопасности сформировали Совет общественного контроля. Он будет помогать набирать персонал

В Бюро экономической безопасности завершилось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля. Туда попали 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, которая была одним из авторов законопроекта о БЭБ.

Первые три места заняли кандидаты, которых поддерживала партия «Демократична сокира», — Тарас Котов, Евгений Романюк и Андрей Ткаченко. Они получили более 20 тысяч голосов каждый.

Также в состав СОК вошли Михаил Лавровский, Екатерина Глазкова, Андрей Ерашов, Андрей Морозовский, Дарья Марчак, Татьяна Тищук, Денис Жело, Станислав Бондаренко, Назар Первак, Анна Майборода, Сергей Кицул и Яков Воронин.

Состав первой СОК примет участие в подборе сотрудников для новосозданного Бюро экономической безопасности.