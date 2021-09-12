В Бюро экономической безопасности сформировали Совет общественного контроля. Он будет помогать набирать персонал

В Бюро экономической безопасности завершилось голосование за кандидатов в Совет общественного контроля. Туда попали 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, которая была одним из авторов законопроекта о БЭБ.
Первые три места заняли кандидаты, которых поддерживала партия «Демократична сокира», — Тарас Котов, Евгений Романюк и Андрей Ткаченко. Они получили более 20 тысяч голосов каждый.
Также в состав СОК вошли Михаил Лавровский, Екатерина Глазкова, Андрей Ерашов, Андрей Морозовский, Дарья Марчак, Татьяна Тищук, Денис Жело, Станислав Бондаренко, Назар Первак, Анна Майборода, Сергей Кицул и Яков Воронин.
Состав первой СОК примет участие в подборе сотрудников для новосозданного Бюро экономической безопасности.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ. Новый орган должен начать работу 25 сентября. ГФС прекратит свое существование на следующий день.
- В новом ведомстве будет работать 4 тысячи человек, его директора избрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подало 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап — собеседование, прошло 12 кандидатов. Конкурс выиграл глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник и 20 августа его назначили на должность главы БЭБ.