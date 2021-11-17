Рада удвоила штрафы за уклонение от уплаты налогов. Наибольшее наказание — 255 тысяч гривен

Верховная Рада на заседании 17 ноября ужесточила уголовную ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов.

После подписания этого документа президентом размеры штрафов составят 85—170 тысяч гривен. Ранее статья 212 Уголовного кодекса предусматривала штрафы в 51—85 тысяч гривен.

В случаях, когда «уклонение от уплаты налогов происходило по предварительному сговору или в крупных размерах», штрафы составят 170—255 тысяч гривен, тоже вдвое больше действующих.

Человек, уклоняющийся от уплаты налогов, может избежать уголовной ответственности, если выплатит задолженность и возместит пеню.