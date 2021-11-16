У Києві з 1 січня подорожчає громадський транспорт. Одна поїздка коштуватиме 20 гривень

У Києві з 1 січня 2022 року підвищують до 20 гривень вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Наразі одна поїздка у транспорті коштує 8 гривень.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної муніципальної «Картки киянина» вартість поїздки становитиме 12 гривень.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 гривень: 15 гривень при купівлі 50 поїздок, 20 гривень — при купівлі 1—9 поїздок.

Залишається також можливість придбати місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.

«Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні та деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами», — сказав Микола Поворозник.

За процедурою підвищення тарифів розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.