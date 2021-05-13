Комунальні перевізники Києва просять підвищити тарифи на проїзд до понад 20 гривень. І попереджають про можливий транспортний колапс

Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету.

Із відповідним зверненням профспілки підприємств звернулися до Київради та мера столиці Віталія Кличка.

Як зазначається, через пандемію та карантинні обмеження пасажиропотік впав, що призвело до різкого зниження рівня доходів і загрожує невиплатою зарплат працівникам.

За підрахунками перевізників, планова економічна обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира в метро у 2021 році становить 20,04 гривні, а економічно-обґрунтований тариф — 21,05 гривні.

Водночас собівартість поїздки в наземному транспорті (трамвай, тролейбус, автобус) становить 20,50 гривні, у міській електричці — 71,72 гривні. Економічно обґрунтованими тарифами у «Київпастрансі» вважають 25,18 гривні — на проїзд наземним транспортом, 78,90 гривні — міською електричкою.

У «Київському метрополітені» заявили, що потребують щонайменше 1,5 мільярда гривень для вирішення ситуації.

«Минулий рік підприємство закінчило зі збитком в 1 мільярд 175 мільйонів гривень. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 мільярди 421 мільйон гривень», — наголошує перевізник.

Окрім цього, метрополітен збирається перевести 3 тисячі працівників на скорочений 4-денний робочий тиждень.

Тим часом у «Київпастрансі» просять виділити 2,477 мільярда гривень, більшість із них — на послуги з перевезення наземним транспортом.

У підприємствах попередили, якщо затягувати з вирішенням цього питання, це може призвести до відключення електроенергії, скорочення працівників і затримки зарплати, що загрожує транспортним колапсом у Києві.