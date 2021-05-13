Коммунальные перевозчики Киева просят повысить тарифы на проезд до более 20 гривен. И предупреждают о возможном транспортном коллапсе

Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета.

С соответствующим обращением профсоюзы предприятий обратились в Киевсовет и к мэру столицы Виталию Кличко.

Как отмечается, из-за пандемии и карантина пассажиропоток упал, что привело к резкому снижению уровня доходов и угрожает невыплатой зарплат работникам.

По подсчетам перевозчиков, плановая экономическая обоснованная себестоимость перевозки одного пассажира в метро в 2021 году составляет 20,04 гривны, а экономически обоснованный тариф — 21,05 гривны.

В то же время себестоимость поездки в наземном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) составляет 20,50 гривны, в городской электричке — 71,72 гривны. Экономически обоснованными тарифами в «Киевпасстрансе» считают 25,18 гривны — на проезд наземным транспортом и 78,90 гривны — городской электричкой.

В «Киевском метрополитене» заявили, что им нужно минимум 1,5 миллиарда гривен для решения ситуации.

«Прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 миллиард 175 миллионов гривен. По прогнозам финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 миллиарда 421 миллион гривен», — отмечает перевозчик.

Кроме этого, метрополитен собирается перевести 3 тысячи работников на сокращенную 4-дневную рабочую неделю.

В «Киевпасстрансе» просят выделить 2,477 миллиарда гривен, большинство из них — на услуги по перевозке наземным транспортом.

В предприятиях предупредили, что если затягивать с решением этого вопроса, это может привести к отключению электроэнергии, сокращению работников и задержке зарплаты, что грозит транспортным коллапсом в Киеве.