В Киеве с 1 января подорожает общественный транспорт. Одна поездка будет стоить 20 гривен

В Киеве с первого января 2022 года повышают до 20 гривен стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте города. Пока одна поездка в транспорте стоит 8 гривен.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.
В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» стоимость поездки составит 12 гривен.
Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 гривен: 15 гривен при покупке 50 поездок, 20 гривен — при покупке 1-9 поездок.
Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
«Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам», — сказал Николай Поворозник.
По процедуре повышения тарифов начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.
- Еще в мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти Киева не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте до 20—25 гривен, но именно повышение все же ожидается.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно было только при наличии спецпропуска. Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.