В Киеве с 1 января подорожает общественный транспорт. Одна поездка будет стоить 20 гривен

В Киеве с первого января 2022 года повышают до 20 гривен стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте города. Пока одна поездка в транспорте стоит 8 гривен.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн при покупке разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карта киевлянина» стоимость поездки составит 12 гривен.

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 гривен: 15 гривен при покупке 50 поездок, 20 гривен — при покупке 1-9 поездок.

Остается также возможность покупки месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

«Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам», — сказал Николай Поворозник.

По процедуре повышения тарифов начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.