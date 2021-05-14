Кличко назвал «страшную цифру» себестоимости проезда в общественном транспорте Киева — 15 гривен

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 15 гривен.
Об этом он сказал в эфире «Украина 24».
Кличко говорит, что по транспорту в столице «серьезные вызовы», поскольку он дотационный. «Чтобы он выходил в ноль [...], мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру — себестоимость проезда в транспорте 15 грн», — сказал он.
Кроме того, мэр отметил, что также непростая ситуация сложилась с перевозкой льготных категорий граждан. «Нужна компенсация. Правительство обязано такую компенсацию делать [...] Компенсации нет, нас оставили один на один, и мы должны эти проблемы решать. Мы обращаемся к правительству за компенсацией — без этого мы выживаем сложно», — сказал Кличко.
- Накануне коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно было только при наличии спецпропуска. Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.
- В КГГА отреагировали на просьбу перевозчиков, заявив, что решение о стоимости проезда принимают после проведения соответствующих процедур и расчетов.