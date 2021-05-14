Кличко назвав «страшну цифру» собівартості проїзду у громадському транспорті Києва — 15 гривень

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що собівартість проїзду в громадському транспорті столиці становить 15 гривень.

Про це він сказав в ефірі «Україна 24».

Кличко каже, що щодо транспорту у столиці є «серйозні виклики», адже він дотаційний. «Щоб він виходив в нуль […], ми з бюджету Києва сплачуємо ще більше ніж 2 млрд грн щороку. Одночасно ми закуповуємо транспорт і збільшуємо зарплату. Можу сказати страшну цифру – собівартість проїзду в транспорті 15 грн», — сказав він.

Крім того, мер зазначив, що складною є й ситуація з перевезенням пільгових категорій громадян. «Потрібна компенсація. Уряд зобов’язаний таку компенсацію робити [...] Компенсації немає, нас залишили сам на сам, і ми повинні ці проблеми вирішувати. Ми звертаємось до уряду за компенсацією — без цього ми виживаємо складно», — сказав Кличко.