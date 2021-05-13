Проезд по 20 гривен в Киеве: в КГГА ответили на просьбу перевозчиков повысить тарифы в транспорте

Решение о стоимость проезда в общественном транспорте Киева Киевская городская государственная администрация (КГГА) принимает после проведения соответствующих процедур и расчетов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы КГГА Николай Поворозник и рассказал о процедуре установления тарифов.

«Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте — объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок. Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснования, готовит соответствующий пакет документов об изменении стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте», — пояснил он.

После этого, добавил Поворозник, специалисты департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и рассчитывают, каким должен быть тариф.

«Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины», — отметил замглавы КГГА.