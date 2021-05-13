Проезд по 20 гривен в Киеве: в КГГА ответили на просьбу перевозчиков повысить тарифы в транспорте

Решение о стоимость проезда в общественном транспорте Киева Киевская городская государственная администрация (КГГА) принимает после проведения соответствующих процедур и расчетов.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы КГГА Николай Поворозник и рассказал о процедуре установления тарифов.
«Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте — объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок. Департамент транспортной инфраструктуры изучает обоснования, готовит соответствующий пакет документов об изменении стоимости перевозок в общественном коммунальном транспорте», — пояснил он.
После этого, добавил Поворозник, специалисты департамента экономики и инвестиций рассматривают экономическое обоснование тарифа и рассчитывают, каким должен быть тариф.
«Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины», — отметил замглавы КГГА.
- Ранее коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, наземным транспортом — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительный ущерб из-за карантина, введенного в связи с коронавирусом. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться могли только при наличии спецпропусков.
- Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.