Власти Киева объявили о планах повысить стоимость проезда

Киевская городская государственная администрация объявила о планах повысить стоимость проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Город вынужден готовиться к повышению тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте. Такой шаг необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков в условиях повышения тарифов на энергоносители», — говорится в сообщении.
Сейчас город ожидает предложений от коммунальных предприятий касательно экономического обоснования тарифа. После этого сформирует обоснованную стоимость проезда и подаст предложение на обсуждение общественности.
«Все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся», — подчеркнули в КГГА. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 8 гривен.
- В мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти Киева не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте до 20—25 гривен, но именно повышение все же ожидается.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно было только при наличии спецпропуска. Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.