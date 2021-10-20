Власти Киева объявили о планах повысить стоимость проезда

Киевская городская государственная администрация объявила о планах повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Город вынужден готовиться к повышению тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте. Такой шаг необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков в условиях повышения тарифов на энергоносители», — говорится в сообщении.

Сейчас город ожидает предложений от коммунальных предприятий касательно экономического обоснования тарифа. После этого сформирует обоснованную стоимость проезда и подаст предложение на обсуждение общественности.

«Все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся», — подчеркнули в КГГА. Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 8 гривен.