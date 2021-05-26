Мэр Киева Кличко: Проезд в общественном транспорте подорожает, но не до 25 гривен

Городская власть Киева не планирует повышать стоимость проезда в общественном транспорте до 20—25 гривен, но само повышение все же ожидается.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «НАШ».
«Профсоюзы пришли с предложением повысить тарифы и звучали и 25, и 20 гривен за проезд. Действительно, у нас проблема с проездом, и на сегодня проезд в Киеве самый дешевый вообще по Европе», — заявил Кличко и объяснил, что в других украинских городах (Львове и Запорожье) цены на проезд уже повысили.
«Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела, но могу гарантировать, что до 25 или 20 гривен, до таких цифр поднимать ни в коем случае мы не планируем», — убежден мэр.
Кличко так и не назвал, на сколько подорожает проезд, но обещал, что тариф будет «экономически обоснованным», и допустил, что об этом станет известно уже летом.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18 гривны, а в городской электричке — 78,90 гривны.
- Перевозчики уверяют, что понесли значительные убытки из-за карантина. Так, в Киеве весной 2021 года общественным транспортом, включая метро, воспользоваться можно было только при наличии спецпропуска. Ограничения вводили и весной 2020 года — тогда проехать в наземном транспорте тоже можно было только при наличии пропуска, а метро вообще не работало.