Влада Києва оголосила про плани підвищити вартість проїзду

Київська міська державна адміністрація оголосила про плани підвищити вартість проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Місто змушене готуватися до підвищення тарифу на проїзд у комунальному громадському транспорті. Такий крок є необхідним для збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників в умовах підвищення тарифів на енергоносії», — йдеться у повідомленні.

Наразі місто очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього сформує обґрунтовану вартість проїзду і подасть пропозицію на обговорення громадськості.

«Усі наявні пільги на проїзд для киян збережуться», — підкреслили у КМДА. Наразі вартість проїзду у громадському транспорті столиці складає 8 гривень.