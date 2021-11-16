Pfizer безплатно поділиться ліцензією на свої пігулки від коронавірусу. Це зробить їх більш доступними у бідних країнах

«Вони отримають формулу препарату Pfizer і зможуть продавати його для використання в 95 країнах, що розвиваються, в основному в Африці та Азії, як тільки регулювальні органи цих країн дозволять використання препарату», — повідомляє видання.

Повідомляється, що Pfizer спочатку почне обмежене власне виробництво і планує до кінця цього року виготовити достатню кількість таблеток, щоб забезпечити курс лікування для 180 тисяч осіб. Компанія розраховує наростити виробництво до 50 мільйонів курсів лікування препаратом у 2022 році. Pfizer вже заявила, що «Паксловід» коштуватиме у бідних країнах дешевше, ніж у багатих.

Наприкінці жовтня фармацевтична компанія Merck першою вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат «Молнупіравір» для лікування COVID-19. Експерти висловили думку, що в результаті такого рішення ціна курсу лікування може впасти нижче за $10.