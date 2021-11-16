Pfizer бесплатно поделится лицензией на свои таблетки от коронавируса. Это сделает их более доступными в бедных странах

«Они получат формулу препарата Pfizer и смогут продавать его для использования в 95 развивающихся странах, в основном в Африке и Азии, как только регулирующие органы этих стран разрешат препарат», — сообщает издание.

Сообщается, что Pfizer сначала начнет ограниченное собственное производство и планирует к концу этого года произвести достаточное количество таблеток, чтобы обеспечить курс лечения для 180 тысяч человек. Компания рассчитывает нарастить производство до 50 миллионов курсов лечения препаратом в 2022 году. Pfizer уже заявила, что ее «Паксловид» будет стоить в бедных странах дешевле, чем в богатых.

В конце октября фармацевтическая компания Merck первой решила поделиться лицензией на свой экспериментальный препарат «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Эксперты высказали мнение, что в результате такого решения цена курса лечения может упасть ниже $10.