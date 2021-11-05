Pfizer заявила, что ее «необычная» таблетка от коронавируса предотвращает смерть на 90%

Американская компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Об этом говорится в заявлении компании от 5 ноября.

Компания опубликовала предварительные результаты исследования лекарств Paxlovid. По данным Pfizer, из 607 участников испытания, которые получали таблетку в сочетании с препаратом против ВИЧ в течение пяти дней с момента появления симптомов, было шесть госпитализаций и ноль смертей. Для сравнения: 41 госпитализация и 10 смертей из 612 человек, получавших плацебо.

«Мы надеялись, что у нас есть что-то экстраординарное, но редко можно увидеть, чтобы лекарство имело почти 90% эффективности в вопросе защиты от смерти», — сказал доктор Микаэль Долстен, главный научный сотрудник Pfizer.