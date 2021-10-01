Компания Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса вдвое снижают риск смерти

Один из крупнейших в мире производителей лекарств — компания Merck, заявила, что их таблетки от коронавируса вдвое снижают риск госпитализации и смерти.

Об этом пишет пресс-служба компании.

В исследовании приняли участие 775 пациентов. 7,3% пациентов из тех, кто получил таблетки, были госпитализированы или умерли от коронавируса, тогда как в группе тех, кто получил плацебо, таких было 14,1%.