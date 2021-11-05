Pfizer заявила, що її «незвичайна» таблетка від коронавірусу запобігає смерті на 90%

Американська компанія Pfizer заявила, що її експериментальна таблетка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Про це йдеться у заяві компанії від 5 листопада.

Компанія опублікувала попередні результати дослідження ліків Paxlovid. За даними Pfizer, із 607 учасників випробування, які отримували таблетку у поєднанні з препаратом проти ВІЛ протягом пʼяти днів з моменту появи симптомів, було шість госпіталізацій та нуль смертей. Для порівняння: 41 госпіталізація та 10 смертей із 612 людей, які отримували плацебо.

«Ми сподівалися, що у нас є щось екстраординарне, але рідко можна побачити, щоб ліки мали майже 90% ефективності у питанні захисту від смерті», — сказав доктор Мікаель Долстен, головний науковий співробітник Pfizer.