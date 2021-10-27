Компанія Merck безкоштовно поділиться ліцензією на свої таблетки від COVID-19. Це має їх здешевити

За даними ЗМІ, зараз уряд США платить близько $700 за курс лікування «Молнупіравіром». Але, за словами Брука Бейкера, професора права Північно-Східного університету США, який відстежував переговори щодо закупівель препарату, ціна курсу лікування може впасти нижче за $10, оскільки конкуренція між виробниками та масштаби виробництва зростають.

Компанія передасть дозвіл Патентному пулу лікарських засобів (MPP), який підтримує Організація Обʼєднаних Націй, а він зможе надати ліцензію іншим виробникам. Повідомляється, що на такий крок компанія пішла, щоб розширити доступність препарату, виробничу базу та знизити його вартість.

Препарат поки що не схвалили ані в США, ані в Європі. Але експерти кажуть, що він має величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Таблетки легко виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким і середнім рівнями доходів, слабшою інфраструктурою та обмеженими в отриманні вакцин.

Раніше цього року Merck уклала угоди з вісьмома індійськими фармацевтичними виробниками на виробництво «Молнупіравіру». Минулого тижня Фонд Білла та Мелінди Гейтс оголосив про інвестиції у $120 мільйонів, щоб спонукати компанії розпочати виробництво цих ліків уже зараз.

Близько двох десятків виробників по всьому світу вже висловили зацікавленість у виробництві «Молнупіравіру» за ліцензією, яку Merck передала MPP. Виробники ліків зможуть звертатись за дозволом на виробництво препарату вже з 27 жовтня.