Pfizer проводить тестування нових ліків від коронавірусу в Росії

У Росії почалися клінічні випробування ефективності нового препарату Paxlovid для профілактики коронавірусу. Американська фармацевтична компанія Pfizer отримала дозвіл Росздравнагляду.
Про це, посилаючись на дані державного реєстру лікарських засобів, пишуть «Ведомости».
Згідно з реєстром, випробування почалися 12 листопада і триватимуть до березня 2023 року.
Як зазначається, у випробуваннях візьмуть участь 90 громадян із різних міст віком від 18 років, які контактували в домашніх умовах з пацієнтами із симптоматичними проявами коронавірусу.
У Pfizer пояснили, що у випробуваннях Paxlovid беруть участь 7 тис. осіб із різних країн. У разі схвалення препарату регуляторами, компанія постачатиме його до усіх цих країн.
Окрім цього, у Росії триває розробка вітчизняних ліків від COVID-19, які вже пройшли другу фазу клінічних випробувань. Препарат «Мир-19» діє проти збудника хвороби, впливаючи на конкретну ділянку геному вірусу і не дозволяючи йому розмножуватися.
- На початку листопада Pfizer відзвітувала про попередні результати дослідження ліків Paxlovid. За даними компанії, експериментальна таблетка від коронавірусу знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Також наголошується, що серед учасників випробувань препарату не було зафіксовано жодного випадку смерті.
- 4 листопада МОЗ дозволив випробувати в Україні ліки компаній Pfizer і Merck проти коронавірусу.
- Тільки препаратом Pfizer в Україні також можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років, за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.