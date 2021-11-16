Pfizer проводит тестирование нового лекарства от коронавируса в России

Как отмечается, в испытаниях примут участие 90 граждан из разных городов от 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

В Pfizer объяснили, что в испытаниях Paxlovid принимают участие 7 тыс. человек из разных стран. В случае одобрения препарата регуляторами, компания будет поставлять его во все эти страны.

Кроме этого, в России продолжается разработка отечественного лекарства от COVID-19, уже прошедшего вторую фазу клинических испытаний. Препарат «Мир-19» действует против возбудителя болезни, воздействуя на конкретный участок генома вируса и не позволяя ему размножаться.