Pfizer проводит тестирование нового лекарства от коронавируса в России

В России начались клинические испытания эффективности нового препарата Paxlovid для профилактики коронавируса. Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора.
Об этом, ссылаясь на данные государственного реестра лекарственных средств, пишут «Ведомости».
Согласно реестру, испытания начались 12 ноября и продлятся до марта 2023 года.
Как отмечается, в испытаниях примут участие 90 граждан из разных городов от 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.
В Pfizer объяснили, что в испытаниях Paxlovid принимают участие 7 тыс. человек из разных стран. В случае одобрения препарата регуляторами, компания будет поставлять его во все эти страны.
Кроме этого, в России продолжается разработка отечественного лекарства от COVID-19, уже прошедшего вторую фазу клинических испытаний. Препарат «Мир-19» действует против возбудителя болезни, воздействуя на конкретный участок генома вируса и не позволяя ему размножаться.
- В начале ноября Pfizer отчиталась о предварительных результатах исследования лекарств Paxlovid. По данным компании, экспериментальная таблетка от коронавируса снизила количество госпитализаций и смертей на 89%. Также отмечается, что среди участников испытаний препарата не было зафиксировано ни одного случая смерти.
- 4 ноября Минздрав разрешил испытать в Украине лекарства компаний Pfizer и Merck против коронавируса.
- Только препаратом Pfizer в Украине также можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, и только потом от ковида). Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дії» детский ковид-сертификат.