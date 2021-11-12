Терехов витратив на вибори мера Харкова майже 13 млн гривень — більше, ніж усі кандидати разом узяті

У ході виборів мера Харкова Ігор Терехов, якого вже офіційно зареєстрували міським головою, витратив на агітацію більше, ніж усі кандидати разом узяті.

Про це повідомляє громадська мережа «ОПОРА».

Загалом на передвиборчу агітацію 13 кандидатів витратили 16 021 905 гривень. З цієї суми 12 923 562 гривні — виборчий фонд Терехова.

За документами, ці гроші були виділені політичною партією «Блок Кернеса — Успішний Харків», яка висунула Терехова кандидатом. Трохи більше ніж 9 млн грн пішло на зовнішню рекламу, а 316 тис. грн витратили на агітацію в інтернеті. На агітацію у ЗМІ пішло 1,5 млн грн.

Другий за величиною виборчий фонд мав Олександр Скорик від партії «Європейська солідарність». Його фонд витратив 1,7 млн гривень. На зовнішню рекламу виділили 641 тис. гривень, на онлайн-агітацію — 202 тис. гривень, на ЗМІ — 672 тис. грн.

Третій за витратами Михайло Добкін — колишній мер Харкова. Гроші на агітацію (майже 474 тис. грн) він виділив із власних коштів, як зазначено у документах. На зовнішню рекламу було витрачено 4 тис. гривень, на ЗМІ — 60 тис. гривень, а на онлайн-агітацію — 7,5 тис. гривень. Найбільше пішло на виготовлення агітматеріалів (402 тис. гривень).

Усі ці витрати проаналізують територіальні виборчі комісії, щоб встановити, чи не було порушень чи забороненого фінансування не із фондів.